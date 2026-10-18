മക്കളുടെ മുഖം ഓർത്ത് പോരാടി; ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് കരകയറി ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ
ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിന്റെ (FZ1073) കോക്ക്പിറ്റിലുണ്ടായ ഭീകരമായ ആക്രമണത്തെയും ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തെയും കുറിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ.
കഴിഞ്ഞ മാസം (സെപ്റ്റംബർ 30) സംഭവിച്ച ഈ നടുക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ, കോക്ക്പിറ്റിൽ വെച്ച് കോ-പൈലറ്റിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിന് ഇരയായപ്പോൾ തന്റെ മകനെയും മകളെയുമാണ് ഓർമ്മ വന്നതെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ പറയുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് രക്തം വാർന്നുപോയപ്പോഴും, വിമാനം താഴേക്ക് പതിച്ചപ്പോഴും, "സ്മിത്, നീ എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ കഴിയില്ല" എന്ന് തന്റെ മനസ്സ് തന്നോട് മന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അബുദാബിയിലെ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.
ആക്രമണത്തിനിടയിലും അതീവ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് 170-ലധികം വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ് അവശനായെങ്കിലും തളരാതെ പൊരുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ ധീരതയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖരും യാത്രക്കാരും വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് അറിയിക്കുന്നത്.