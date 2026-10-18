സൗദി സഖ്യസേന ഹൂതികളുടെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തകർത്തു; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം
Oct 18, 2026, 12:16 IST
സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്ത് സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്ന രണ്ട് ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും മൂന്ന് ഡ്രോണുകളുമാണ് സഖ്യസേന ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്തുനശിപ്പിച്ചത്.
റിയാദ്, കിങ് ഖാലിദ് പ്രവിശ്യ, ഖാമിസ് മുഷൈത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെയാണ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തത്. മേഖലയിൽ പുതിയ ആക്രമണ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹൂതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.