അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ 493 പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി, 158 പേർക്ക് എച്ച് 1 എൻ 1
Jul 6, 2024, 14:42 IST
64 പേർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും 21 പേർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആറ് വെസ്റ്റ് നൈൽ കേസുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നു. അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ 493 ഡെങ്കിപ്പനിയും 158 പേർക്ക് എച്ച് 1 എൻ 1ഉം സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. അമ്പതിനായിരത്തോളം പേർ അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടി.
ഇന്നലെ മാത്രം 11,438 പേരാണ് ചികിത്സ തേടിയത്. കണക്കുപ്രകാരം ഡെങ്കി സംശയിക്കുന്നത് 1693 പേർക്കാണ്. ഇതിൽ 493 പേർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് മരണം ഡെങ്കിപ്പനിയെ തുടർന്നെന്നാണ് സംശയം. 69 പേർക്ക് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ 3 മരണവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
