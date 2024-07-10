അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും ശിശുമരണം; ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞ് മരിച്ചു
Jul 10, 2024, 17:06 IST
തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചത്. ജൂലൈ നാലിനാണ് ദീപയെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തത്. ദീപ അരിവാൾ രോഗബാധിതയാണ്.
അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും ശിശു മരണം. ഷോളയൂർ വെള്ളകുളത്തെ മണികണ്ഠൻ-ദീപ ദമ്പതികളുടെ ഒരു ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. ജന്മനാ ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു
