എസ് എഫ് ഐയുടെ രക്തം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എ കെ ബാലൻ
Jul 5, 2024, 12:12 IST
എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിശക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും. കോൺഗ്രസ് കൂടോത്ര പാർട്ടിയായി മാറി. കേരളാ കൂടോത്ര പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും ബാലൻ പരിഹസിച്ചു.
എസ് എഫ് ഐയെ വിമർശിച്ച സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് മറുപടിയുമായി സിപിഎം നേതാവ് എകെ ബാലൻ. എസ് എഫ് ഐയും സിപിഎമ്മും വഴിയിൽ കെട്ടിയ ചെണ്ടയല്ല. എസ് എഫ് ഐയുടെ രക്തം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. മുന്നണിക്കുള്ളിലുള്ള ആളായാലും പുറത്തുള്ള ആളായാലും ശരി
ഒരു വിദ്യാർഥി സംഘടനയെ പട്ടിയെ പേപ്പട്ടിയാക്കി തല്ലിക്കൊല്ലാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല. എസ് എഫ് ഐയെ വളർത്തിയത് തങ്ങളാണ്. എസ് എഫ് ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്താൻ ആ സംഘടനക്ക് സാധിക്കും
