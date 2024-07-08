കാസർകോട് സ്കൂൾ ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്ക്
Jul 8, 2024, 15:24 IST
കുനിൽ സ്കൂളിന്റെ ബസാണ് ബാഡൂരിൽ റോഡിൽ നിന്നും താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. വിദ്യാർഥികളെ കയറ്റാനായി പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഈ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ബസിലുണ്ടായിരുന്നുളളു. അതിനാൽ വലിയ അപകടമാണ് വഴി മാറിയത്. പരുക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളുടെ നില ഗുരുതരമല്ല
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മലയോര പ്രദേശമായ ബാഡൂരിൽ കുട്ടികളെ കയറ്റാനായി പോകുകയായിരുന്ന സ്കൂൾ ബസ് താഴ്ച്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.
