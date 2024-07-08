കൊച്ചിയിൽ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറിയ 17കാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

By News DeskJul 8, 2024, 08:24 IST
കൊച്ചിയിൽ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറിയ 17കാരൻ റെയിൽവേ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. പോണേക്കര കാടിപറമ്പത്ത് റോഡ് വൈമേലിൽ വീട്ടിൽ ജോസ് ആന്റണി-സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ആന്റണി ജോസാണ് മരിച്ചത്. പിറന്നാളിന് കേക്ക് വാങ്ങാനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ആന്റണിയും സുഹൃത്തുക്കളും

85 ശതമാനത്തിലധികം ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റു. സുഹൃത്തുക്കളുമായി പന്തയം വെച്ചാണ് ആന്റണി ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കയറിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പോലീല് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഓഫാണ്

തൃക്കാക്കര കെഎംഎം കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിസിഎ വിദ്യാർഥിയാണ്. സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അച്ഛൻ ജോസ്. അമ്മ ലൂർദ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സാണ്.
 


