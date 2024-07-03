ചായക്കടയിൽ വെച്ച് തർക്കം; ആലുവയിൽ വയോധികനെ കത്രിക കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു
Jul 3, 2024, 08:24 IST
[ad_1]
മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏഴിക്കര സ്വദേശി ശ്രീകുമാറാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
[ad_2]
ആലുവയിൽ വയോധികനെ കുത്തിക്കൊന്നു. പറവൂർ കവലയിലെ ചായക്കടയിലാണ് സംഭവം. വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചാണ് കുത്തിക്കൊന്നത്. 70 വയസ് തോന്നിക്കുന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്
മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏഴിക്കര സ്വദേശി ശ്രീകുമാറാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
[ad_2]