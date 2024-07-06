പ്രതി സുഹൈലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്
എകെജി സെന്റർ ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ സുഹൈൽ ഷാജഹാനാണ് എന്നാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. പ്രതിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
എകെജി സെന്റർ ആക്രമണക്കേസ് പ്രതി സുഹൈൽ ഷാജന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് വിധി. പോലീസ് കസ്റ്റഡി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ജാമ്യഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ സുഹൈലിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു
അന്വേഷണവുമായി പ്രതി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ജാമ്യം നൽകിയാൽ വീണ്ടും രാജ്യം വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ കേസ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെടാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഹാജരാകാത്തതെന്നും പ്രതി വാദിച്ചു
