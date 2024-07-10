മഞ്ചേരിയിൽ കൊലക്കേസ് പ്രതിയും സുഹൃത്തും എംഡിഎംഎയുമായി പോലീസ് പിടിയിൽ
Jul 10, 2024, 15:24 IST
കൊലക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയശേഷം ഷംസീർ ലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കൊലക്കേസ് പ്രതിയും സുഹൃത്തും എം.ഡി.എം.എ.യുമായി പൊലീസ് പിടിയിൽ. മഞ്ചേരി നഗരസഭാംഗമായിരുന്ന തലാപ്പിൽ അബ്ദുൽ ജലീലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി മഞ്ചേരി വള്ളുവങ്ങാട് കറുത്തേടത്തു വീട്ടിൽ ഷംസീർ (34), കോഴിക്കോട് പൊക്കുന്ന് മീൻപാലോടി നിലംപറമ്പ് വീട്ടിൽ ഷംനാദ് (24) എന്നിവരെയാണ് മഞ്ചേരി ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ആർ.ജസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റുചെയ്തത്.
ഇവരിൽ നിന്ന് 36 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ.യും 1.2 ലക്ഷം രൂപയും ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ലഹരിക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കച്ചേരിപ്പടിയിൽ വെച്ചാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. പോലീസിനെ കണ്ടതോടെ ഇരുവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
