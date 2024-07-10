മലയാറ്റൂർ ഇല്ലിത്തോട് കിണറ്റിൽ വീണ കുട്ടിയാനയെ തള്ളയാന രക്ഷിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റി
മലയാറ്റൂർ ഇല്ലിത്തോട് കിണറ്റിൽ വീണ കുട്ടിയാനയെ തള്ളയാന രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുട്ടിയാനയെ തള്ളയാന വലിച്ച് കയറ്റുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയാന പുറത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കാടുകയറി. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. ഇല്ലിത്തോട് സ്വദേശി സാജുവിന്റെ കിണറ്റിലാണ് കുട്ടിയാന വീണത്.
കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നാട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയാന കിണറ്റിൽ വീണത് അറിയുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അമ്മയാന നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ കുറച്ച് അകലെയായി കാട്ടാനക്കൂട്ടവും തമ്പടിച്ചിരുന്നു.
കുട്ടിയാന കിണറ്റിൽ വീണത് അറിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെങ്കിലും കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തുടക്കത്തിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ തുരത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് വനംവകുപ്പ് നടത്തിയത്. അതിനിടെയാണ് കുട്ടിയാനയെ അമ്മയാന രക്ഷിച്ചത്.
[ad_2]