മേയറുടെ പെരുമാറ്റം അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞത്; ആര്യാ രാജേന്ദ്രന് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം
Jul 1, 2024, 12:36 IST
മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രന് സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം. മേയറുടെ പെരുമാറ്റം അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞതാണ്. ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന് യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു. കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറുമായുള്ള തർക്കത്തിലും ആര്യാ രാജേന്ദ്രനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നു
മേയറും കുടുംബവും നടുറോഡിൽ കാണിച്ചത് ഗുണ്ടായിസമാണ്. ബസിലെ മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടാതിരുന്നത് ഭാഗ്യമായി. മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പാർട്ടി കുടുങ്ങുമായിരുന്നുവെന്നും ചില അംഗങ്ങൾ വിമർശിച്ചു
സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീറിനെതിരെയും വിമർശനമുയർന്നു. സ്പീക്കർക്ക് തലസ്ഥാനത്തെ ചില ബിസിനസുകാരുമായുള്ള ബന്ധം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിക്ക് ചേരാത്തതാണ്. അമിത് ഷായുടെ മകനെയും കാറിൽ കയറ്റി നടക്കുന്ന ആളുമായാണ് ഷംസീറിന് ബന്ധമെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു
