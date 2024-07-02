രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റിൽ ഭഗവാൻ പരമശിവനെ അവഹേളിച്ചെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ
ലോക്സഭയിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം ഹിന്ദുക്കളെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ. രാഹുൽ നടത്തിയത് പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനയാണ്. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണ്. രാഹുൽ പാർലമെന്റിൽ ഭഗവൻ ശിവനെ അവഹേളിച്ചു. ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാവരും അക്രമികളും അസത്യപ്രചാരകരുമാണെന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞത്
ഇതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കുതിര കയറുകയാണ്. പരമശിവനെ അവഹേളിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് രാഹുൽ നടത്തിയത്. ചിൻമുദ്ര സങ്കൽപ്പത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് വികലമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൾ ആയുധമേന്തിയത് ധർമം സംരക്ഷിക്കാനാണ്. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എല്ലാം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചതിന് തെളിവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തവരാണ് രാഹുലിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ. വർഗീയവാദികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
