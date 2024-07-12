വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ട്രയൽ റൺ ഇന്ന്; സാൻ ഫെർണാണ്ടോ കപ്പലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കും
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്. രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തുറമുഖത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാൻ ഫെർണാണ്ടോ കപ്പലിനെ സ്വീകരിക്കും. കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും സ്വീകരണമുണ്ടാകും. കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനേവാൾ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും. ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിന് ശേഷം ബാക്കി കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കി സാൻ ഫെർണാണ്ടോ വൈകുന്നേരത്തോടെ വിഴിഞ്ഞം വിടും
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ചടങ്ങിൽ ക്ഷണമില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടെങ്കിലും യുഡിഎഫ് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കില്ല. പദ്ധതി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് യുഡിഎഫ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടത്തും. എന്നാൽ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഇടത് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്ഥലം എംപി ശശി തരൂർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല
സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുമ്പോൾ പദ്ധതിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേര് തുറമുഖത്തിന് നൽകണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
