സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; പവന്റെ വില 53,000ത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ
Jul 3, 2024, 12:00 IST
[ad_1]
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 53,080 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 6,635 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
[ad_2]
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 53,080 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 6,635 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണം 5,515 രൂപയും പവന് 44,120 രൂപയുമാണ്.
തുടർച്ചയായി രണ്ടുദിവസത്തെ കുതിപ്പിനും രണ്ടുദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിനും ശേഷം സ്വർണവില ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും ഉയർന്നിരുന്നു. പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്.
ആറുദിവസത്തെ ഇടിവിനു ശേഷം സ്വർണവില വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വീണ്ടും ഉയർന്നത്. പവന് 320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 60 രൂപയുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വർധിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് പത്തു രൂപയും പവന് 80 രൂപയും വർധിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 400 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്.
[ad_2]