സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെ അന്വേഷണം
പി എസ് സി അംഗത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ സിപിഎം കോഴിക്കോട് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെ നടപടിക്ക് നാലംഗ കമ്മീഷനെ സിപിഎം നിയോഗിച്ചു. സിപിഎം കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രമോദ് കൊട്ടൂളിയാണ് കോഴ വാങ്ങിയതെന്നാണ് ആരോപണം. കോഴ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടക്കം പാർട്ടിക്ക് നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു
ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രമോദിനെ സിഐടിയു, പാർട്ടി പദവികളിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. പി എസ് സി അംഗത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വാങ്ങിയ 22 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നാണ് പരാതി. സിപിഎമ്മിലെ നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് പ്രമോദെന്നും ആരോപണമുണ്ട്
സിഐടിയു നേതാവ് അടക്കം നാലംഗ കമ്മീഷനെയാണ് പ്രമോദിനെതിരായ നടപടിക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചേരുന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗവും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും. ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരായ ദമ്പതികളാണ് പ്രമോദിനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്.
