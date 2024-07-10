സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നുവെന്ന് കെ കെ രമ; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി മറുപടി നൽകിയത് ആരോഗ്യമന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ച് വരികയാണെന്ന് കെ കെ രമ. പ്രശ്നം സർക്കാർ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ മറുപടി പറയാത്തത് തന്നെ ഈ ലാഘവത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച് കെ കെ രമ പറഞ്ഞു
പൂച്ചാക്കലിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മറുപടി നൽകി. രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായി. കാലടി കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു
പൂച്ചാക്കലിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച പ്രതി സിപിഎമ്മുകാരാണെന്ന് കെ കെ രമ ആരോപിച്ചു. കുസാറ്റിൽ പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയത് സിപിഎം അനുഭാവിയായ അധ്യാപകനാണ്. കാലടി കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രം അശ്ലീല സൈറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എസ് എഫ് ഐക്കാരായിരുന്നു. ഇരയ്ക്കൊപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പം സർക്കാർ നിൽക്കുകയാണെന്നും രമ പറഞ്ഞു.
