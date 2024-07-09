സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു
Jul 9, 2024, 11:54 IST
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. സജീഷ്-കവിത ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത മകളാണ്. മുഹമ്മ എബിവി എച്ച് എസ് എസിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു.
ആലപ്പുഴയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി താര സജീഷാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന വഴി റോഡിൽ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.
