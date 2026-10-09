100 ദിന കർമ്മ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി: 568 പദ്ധതികൾ യഥാർത്ഥ്യമാക്കി സർക്കാർ; ‘ജനസ്പർശം’ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ അദാലത്ത് ഉടനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമ്മ പദ്ധതി പൂർത്തിയായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. 588 പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടു, 568 പൂർത്തിയായി. 20 പദ്ധതി 90% പൂർത്തിയായി. പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് തവണ അവലോകനം ചെയ്തു. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം സർക്കാരിന് വലിയ ആത്മ വിശ്വാസം നൽകുന്നു.
ഡേറ്റാ ഡ്രിവൺ ഗവർണൻസ് എന്ന UDF സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിത്. ഫയൽ നീക്കത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടു വരും. ഫയൽ അദാലത്ത് അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ജനസ്പർശം എന്ന പേരിലാണ് അദാലത്ത് നടത്തുക. ഈ മാസം 15 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ അദാലത്ത് നടക്കും. ഒരോ ഫയലിലും ഓരോ ജീവിതം ഉണ്ട്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
2, 76,000 ഇ -ഫയലുകൾ ഉണ്ട്. പെൻഡിംഗ് ഫിസിക്കൽ ഫയലുകൾ വേറെ. ഫയൽ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കും. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫയൽ നീക്കത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഫയൽ നീക്കത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. വയോജന വകുപ്പ് ബില്ലിൻ്റെ കരടിന് മന്ത്രി സഭ അംഗീകാരം നൽകി. ഈ സഭാസമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ പാസാക്കും.
ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് വയോജന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഫയൽ അദാലത്ത് വകുപ്പ് തലത്തിലാകും നടക്കുക. വയോജന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവരശേഖരം നടത്തുന്നുണ്ട്. കിടപ്പുരോഗികളുടെയും ഗുരുതരരോഗബാധിതരുടെയും വിവരം ശേഖരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.