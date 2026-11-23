ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചാരണം; മലപ്പുറം സ്വദേശിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കാൻ കേരള പൊലീസിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
ന്യൂഡൽഹി: കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ തുടർച്ചയായ നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ച് നേരിട്ട് ഹാജരാകാതിരുന്ന മലയാളിക്ക് നേരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കടുത്ത നടപടി. മലപ്പുറം സ്വദേശിയും റിട്ട. മർച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഇ.പി. ജയപ്രകാശിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് അഹ്സനുദ്ദീൻ അമാനുള്ള അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് കേരള പൊലീസിന് ഉത്തരവ് നൽകി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30-ന് ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് നിർദേശം.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
ജയപ്രകാശും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമോചനക്കേസിലെ ജീവനാംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിയുള്ളതിനാൽ ജീവനാംശം നൽകാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ വാദം. എന്നാൽ, ഇതിനിടെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെയടക്കം ജയപ്രകാശ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തിയ വിവരം ഭാര്യയുടെ അഭിഭാഷകർ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുത്ത സുപ്രീം കോടതി, ഇയാളോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
കോടതിയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ:
ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ജയപ്രകാശ് നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഓൺലൈനായി ഹാജരായ ഇയാൾ, തനിക്ക് ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ജനുവരി ആറിന് മാത്രമേ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂവെന്നും അതിനാൽ ജനുവരി എട്ടിനേ ഹാജരാകാൻ കഴിയൂ എന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, ജഡ്ജിമാർക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളിൽ തനിക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നും ഇയാൾ വാദിച്ചു.
ഈ നിലപാടിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ബെഞ്ച്, ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഡിജിപിക്കും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തിരുവല്ലയിൽ കുടുംബ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വാഹനം അടിച്ചുതകർത്ത കേസിലെ പ്രതി കൂടിയാണ് ജയപ്രകാശ്.
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