കോഴിക്കോട്ട് വിവാഹ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി സംഘർഷം
കോഴിക്കോട്: നാദാപുരത്ത് വിവാഹ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനെയും വധുവിന്റെ വീടിന് സമീപം ബാൻഡ് വായിക്കുന്നതിനെയും ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കം രണ്ടു സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി വരന്റെ പേരോട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് പൊലീസ്.
അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ മരണം നടന്നതിനാൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്ന് പ്രാദേശിക മഹല്ല് കമ്മിറ്റി വരന്റെ കുടുംബത്തോട് നേരത്തേ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആഘോഷം ദുഃഖാർത്തർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, വരന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വിവാഹ സംഘത്തിലെ ചിലർ വധുവിന്റെ വീടിന് സമീപം പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ബാൻഡ് വായിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം; ഇത് നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിന് ഇടയാക്കി. എതിർപ്പ് ചൂടുപിടിച്ച വാഗ്വാദമായി, പിന്നീട് നിരവധി പേർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘർഷമായി. ഒരു വലിയ സംഘം ആളുകൾ ശാരീരികമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
നാദാപുരം സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ഇടപെട്ട് സാഹചര്യം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. വധുവിന്റെയും വരന്റെയും ഭാഗത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ചർച്ച നടത്തി തർക്കം പരിഹരിച്ചു. ഇരുവിഭാഗവും ചർച്ച നടത്തി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയതിനാൽ സംഭവത്തിൽ കേസൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നാദാപുരം സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
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