കെ മുരളീധരൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കും; നേതൃത്വത്തെ നിലപാട് അറിയിച്ചു
Feb 14, 2026, 10:20 IST
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കാൻ കെ മുരളീധരൻ. മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള താത്പര്യം മുരളീധരൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മുരളീധരൻ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് സാധ്യത തെളിയും
കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പേരാവൂരിൽ മത്സരിക്കും. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ താത്കാലിക ചുമതല ബെന്നി ബെഹന്നാന് കൈമാറും. കെസി ജോസഫ്, എംഎം ഹസൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളും ചർച്ചയിലുണ്ടെങ്കിലും ബെന്നിക്ക് തന്നെയാണ് മുൻഗണന
ഈ മാസം തന്നെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. 16ന് കൊച്ചിയിൽ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേരുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥാനാർഥി പട്ടികക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകും