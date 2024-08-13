ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; സ്ട്രീമിംഗ് ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ

By adminAug 13, 2024, 23:30 IST
പൃഥ്വിരാജ്-ബേസിൽ ജോസഫ് കോമ്പോയിൽ എത്തിയ ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തീയറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയക്കുതിപ്പ് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. തീയറ്ററുകളിൽ നിന്നായി ചിത്രം ഇതിനോടകം 90 കോടിയിലധികം രൂപ നേടിയിരുന്നു

ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിംഗ് നടത്തുക. ജൂൺ 27ന് ഒടിടിയിൽ സിനിമ പ്രദർശനത്തിന് എത്തും. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുപ്രിയ മേനോനും ഇ4 എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ മുകേഷ് ആർ മേത്ത, സി വി സാരഥി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്.

വിപിൻദാസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. കല്യാണം നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് കോമഡി ജോണറിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രം പറയുന്നത്.
 

