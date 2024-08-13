നാഗചൈതന്യയും ശോഭിത ധൂലിപാലയും വിവാഹിതരാകുന്നു; വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു

By adminAug 13, 2024, 16:19 IST
നാഗചൈതന്യയും ശോഭിത ധൂലിപാലയും വിവാഹിതരാകുന്നു; വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു

തെലുങ്ക് താരം നാഗചൈതന്യയും നടി ശോഭിത ധൂലിപാലിന്റെയും വിവാഹനിശ്ചയം നടന്നു. നാഗചൈതന്യയുടെ പിതാവും തെലുങ്ക് താരവുമായ നാഗാർജുനയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് നാഗാർജുനയുടെ അറിയിപ്പ്.

'ഞങ്ങളുടെ മകൻ നാഗചൈതന്യയും ശോഭിത ധൂലിപാലയും വിവാഹിതരാവുന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം ഇന്ന് രാവിലെ 9.42 ന് നടന്നു. അവളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഇരുവർക്കും ആശംസകൾ, ഒരു ജീവിതകാലത്തെ സ്‌നേഹവും സന്തോഷവും അവർക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ. 8.8.8, അനന്തമായ സ്‌നേഹത്തിൻറെ തുടക്കം' വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം നാഗാർജുന കുറിച്ചു.


നടി സമാന്തയുമായുള്ള വിവാഹമോചനം നടന്ന് രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നാഗ ചൈതന്യ പുനർ വിവാഹിതനാകുന്നത്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ച നടിയാണ് ശോഭിത.

Tags

Share this story

Featured

You may like