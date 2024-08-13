പറവ ഫിലിംസ് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടില്ല; എല്ലാത്തിനും രേഖയുണ്ടെന്ന് സൗബിൻ

By adminAug 13, 2024, 20:15 IST
പറവ ഫിലിംസ് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടില്ല; എല്ലാത്തിനും രേഖയുണ്ടെന്ന് സൗബിൻ

പറവ ഫിലിംസ് കമ്പനി കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സിനിമയുടെ നിർമാതാവും നടനുമായ സൗബിൻ ഷാഹിർ. എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ സൗബിൻ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച കരാർ ലംഘിച്ചത് പരാതിക്കാരനാണെന്നും വാങ്ങിയ ഏഴ് കോടിയിൽ ആറര കോടി തിരികെ നൽകിയെന്നും സൗബിൻ മൊഴി നൽകി

ജൂൺ 11നാണ് മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ലാഭവിഹിതം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സിനിമാ നിർമാണത്തിനായി ഏഴ് കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി

ഏഴ് കോടി രൂപ നൽകിയിട്ടും ഒരു രൂപ പോലും തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നാണ് സിറാജ് എന്നയാൾ നൽകിയ പരാതി. ചിത്രം ബോക്‌സോഫീസിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നു. ഇരുന്നൂറിലേറെ കോടിയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like