Aug 13, 2024
കല്‍ക്കി കൽക്കി 2898 എഡി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം റൊമാന്‍റിക് ഹൊറർ ചിത്രവുമായി പ്രഭാസ് എത്തുന്നു. 'രാജാസാബ്' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഗ്ലിംപ്സ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർമാതാക്കൾ. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് വീഡിയോയില്‍ പ്രഭാസിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

2025 ഏപ്രിൽ 10ന് ചിത്രം തിയെറ്ററുകളിലെത്തും. മാരുതിയാണ് രാജാസാബ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക.

