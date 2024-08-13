ബോളിവുഡ് സിനിമാ നിർമാതാവ് കൃഷൻ കുമാറിന്റെ മകൾ അന്തരിച്ചു
Aug 13, 2024, 18:10 IST
ബോളിവുഡ് സിനിമ നിർമാതാവ് കൃഷൻ കുമാറിന്റെ മകൾ തിഷ കുമാർ അന്തരിച്ചു. 20 വയസായിരുന്നു. കാൻസർ ബാധയെ തുടർന്ന് ഏറെക്കാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ജർമനിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്
രൺബീർ കപൂർ നായകനായ അനിമൽ സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിന് തിഷ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ടി സീരിസ് സ്ഥാപകൻ ഗുൽഷൻ കുമാറിന്റെ സഹോദരനാണ് കൃഷൻ കുമാർ
ഗുൽഷൻ കുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മകൻ ഭൂഷൺ കുമാറിനൊപ്പം ചേർന്ന് ടി സീരിസിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് കൃഷൻ കുമാർ. നടിയായിരുന്ന ടാന്യ സിംഗാണ് കൃഷൻ കുമാറിന്റെ ഭാര്യ