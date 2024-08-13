ലാഭവിഹിതം നൽകിയില്ല; ആർ.ഡി.എക്‌സ്‌ നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് പരാതി

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സിന് പിന്നാലെ ആർഡിഎക്‌സ് സിനിമാ നിർമാതാക്കൾക്കെതിരെയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് പരാതി. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലാഭവിഹിതം നൽകിയില്ലെന്നാണ് പരാതി. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി അഞ്ജന അബ്രഹാമാണ് പരാതി നൽകിയത്. 

ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളായ സോഫിയ പോൾ, ജയിംസ് പോൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പരാതി. സിനിമക്കായി 6 കോടി രൂപ നൽകി. 30 ശതമാനം ലാഭവിഹിതമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. സിനിമ 100 കോടിയിലേറെ രൂപ വരുമാനം നൽകിയിട്ടും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ലാഭവിഹിതം നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു

നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ആർഡിഎക്‌സ്, ഷെയ്ൻ നിഗം, ആന്റണി വർഗീസ്, നീരജ് മാധവ്, മഹിമ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു.
 

