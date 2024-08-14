ഷാർവി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബെറ്റർ റ്റുമാറോ ' അതിൻ്റെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ 2024 ലാസ് വെഗാസ് പ്രീമിയർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ
ലാസ് വെഗാസ് പ്രീമിയർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2024-ൽ വേൾഡ് പ്രീമിയർ നടത്തുന്നതിനായി ഷാർവി സംവിധാനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സിനിമ 'ബെറ്റർ റ്റുമാറോ' ഓഗസ്റ്റ് 9-ന് ഗ്യാലക്സി തിയറ്റേഴ്സ് ലക്ഷ്വറി+ ലാസ് വെഗാസ്, നെവാഡ 89169 USA. “ 'ബെറ്റർ റ്റുമാറോ ” അതിൻ്റെ ലോക പ്രീമിയർ ആക്കും. ഉത്സവത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 9 വെള്ളിയാഴ്ച. ഞെട്ടിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ‘ 'ബെറ്റർ റ്റുമാറോ ’ എ വേക്ക് അപ്പ് കോൾ എന്ന സംഗ്രഹം ഇതാ.
എംഡിഎംഎ പാർട്ടി മയക്കുമരുന്നിന് കടുത്ത ആസക്തിയുള്ള ജനനിയുടെയും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവളുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദിൻ്റെയും ജീവിതത്തെ ഇത് വിശദമാക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികൂലവും ഹൃദയഭേദകവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സിനിമ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ (എസ്യുഡി) തുടർച്ചയായ പോരാട്ടവും കഠിനമായ യാഥാർത്ഥ്യവും ഇത് കാണിക്കുന്നു.
ലഹരിയുടെ അമിതോപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ആസക്തി പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്ക് ധൈര്യം പകരാനാണ് സിനിമയിലൂടെ സംവിധായകൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ ആശ്രിതത്വത്തിലേക്ക് ഉണർത്താനും അതിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവ്വം നടക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഷാർവിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പ്രേരണ ഫിലിംസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ ശൈലേന്ദ്ര ശുക്ലയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
പി ജി വെട്രിവേൽ ഛായാഗ്രഹണവും ഈശ്വരമൂർത്തി കുമാർ എഡിറ്റിംഗും കുമാരസാമി പ്രഭാകരൻ സംഗീത സംവിധായകനും ശരവണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറുമാണ്. മാനവ് നായക കഥാപാത്രത്തെയും ഗൗരി ഗോപൻ നായികയായും അഭിനയിച്ചു ബോയ്സ് രാജൻ, ജഗദീഷ് ധർമ്മരാജ്, ശൈലേന്ദ്ര ശുക്ല, ആർജി. വെങ്കിടേഷ്, ശരവണൻ, ദിവ്യ ശിവ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.