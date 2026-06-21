അയോദ്ധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ 60 കിലോഗ്രാം വെള്ളി കട്ടകൾ 'അപ്രത്യക്ഷമായി'; രസീത് പോലും കാണാനില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ലക്നൗ: അയോദ്ധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സംഭാവനകളിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിലും വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിൽ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സംഭാവന രേഖകളിൽ നിന്ന് 60 കിലോഗ്രാം വെള്ളി കട്ടകൾ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്. 'പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ' ചടങ്ങിനിടെ രാംലല്ലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച ഈ വെള്ളി കട്ടകൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു.
കാണാതായ വെള്ളി കട്ടകളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആറുദിവസമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. എന്നാൽ ഇവ എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു സൂചനപോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.
ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വർണം, വെള്ളി, വജ്രം എന്നിവയടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങൾ മാറ്റി വ്യാജവസ്തുക്കൾ വെച്ചതായും കാണിക്കപ്പണം വകമാറ്റിയതായും മുൻപ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 60 കിലോ വെള്ളി കട്ടകൾ കൂടി കാണാതായത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
വെള്ളി കട്ടകൾ സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചോ, സൂക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ചോ, ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള യാതൊരുവിധ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്വർണ-വെള്ളി വ്യാപാരികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് ഈ വെള്ളി കട്ടകൾ സമർപ്പിച്ചത്. സാധനങ്ങൾ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറിയതിന്റെ കൃത്യമായ രസീത് തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അനുരാഗ് രസ്തോഗി വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങുകളിലോ തുടർന്നുള്ള നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലോ ഈ വെള്ളി കട്ടകൾ കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലക്നൗ കമ്മീഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്ത്, ഐ.ജി കിരൺ എസ്, സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി നീലരതൻ കുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ ഉന്നതതല എസ്.ഐ.ടി സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിമാർ, ആഭരണങ്ങളുടെയും വഴിപാടുകളുടെയും ചുമതലക്കാരനായ കൃഷ്ണദേവ് തിവാരി, ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹിയായ ഡോ. അനിൽ മിശ്ര എന്നിവരെ ഇതിനോടകം എസ്.ഐ.ടി ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ വെള്ളി കട്ടകളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നാണ് കൃഷ്ണദേവ് തിവാരി മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.