ഡിഐജി ഭുള്ളർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്: പഞ്ചാബിലെ ഏഴ് ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇഡി സമൻസ്
ചണ്ഡീഗഡ്: സസ്പെൻഷനിലായ പഞ്ചാബ് പോലീസ് ഡിഐജി ഹർചരൺ സിംഗ് ഭുള്ളർ ഉൾപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ളതും വിരമിച്ചതുമായ ഏഴ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സമൻസ് അയച്ചു. ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ്, സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് (പിസിഎസ്), പോലീസ് സർവീസ് (പിപിഎസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ചണ്ഡീഗഡിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം.
കേസിൽ ഭുള്ളർക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ ഇടനിലക്കാരൻ കൃഷ്ണു ശാർദയുമായി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
സമൻസ് ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹാജരാകേണ്ട തീയതികളും:
- കുമാർ രാഹുൽ (ഐഎഎസ്): ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയായ ഇദ്ദേഹത്തോട് തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- ആനന്ദ് സാഗർ ശർമ്മ (പിസിഎസ്): ഫരീദ്കോട്ട് ഡിവിഷൻ കമ്മീഷണറുടെ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസറായ ഇദ്ദേഹത്തോട് നവംബർ 25-ന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം.
- അരുൺ സെഖ്രി (റിട്ട. ഐഎഎസ്): ഫരീദ്കോട്ട്, ഫിറോസ്പൂർ, ജലന്ധർ ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹവും നവംബർ 25-ന് ഹാജരാകണം.
- നീരു കത്യാൽ ഗുപ്ത (ഐഎഎസ്): പൊതുഭരണ-ഏകോപന വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായ ഇദ്ദേഹത്തോട് നവംബർ 26-ന് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചു.
- ഗഗൻ അജിത് സിംഗ് (പിപിഎസ്): ഫാസിൽക്ക എസ്.എസ്.പിയായ ഇദ്ദേഹവും നവംബർ 26-ന് ഹാജരാകണം.
- ഗുർപ്രീത് സപ്ര (റിട്ട. ഐഎഎസ്): ജലന്ധർ മുൻ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തോടും നവംബർ 26-ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- സ്വപൻ ശർമ്മ (ഐപിഎസ്): ലുധിയാന പോലീസ് കമ്മീഷണറായ ഇദ്ദേഹത്തോട് നവംബർ 27-ന് ഹാജരാകാനാണ് ഇഡി സമൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
ഒരു കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ആക്രി വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് ഇടനിലക്കാരൻ വഴി കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയിൽ 2025 ഒക്ടോബറിലാണ് റോപ്പർ റേഞ്ച് ഡിഐജിയായിരുന്ന ഹർചരൺ സിംഗ് ഭുള്ളറെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൈക്കൂലി കേസിലും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിലും സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം