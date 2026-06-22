ഭീതിയായി ‘സൂപ്പർ എൽ നിന്യോ’; രാജ്യം കടുത്ത വരൾച്ചയിലേക്ക്: പത്തു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ മൺസൂണിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന 'എൽ നിന്യോ' പ്രതിഭാസം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതായി ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെയും (WMO) ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെയും (IMD) അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതേതുടർന്ന് ഈ വർഷത്തെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (എടവപ്പാതി) സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ വളരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജൂൺ പകുതി പിന്നിട്ടിട്ടും രാജ്യത്ത് പെയ്ത മഴയിൽ 40 ശതമാനത്തിലധികം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
❓ എന്താണ് എൽ നിന്യോ (El Niño)?
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ മധ്യ-കിഴക്കൻ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപരിതല ജലം അസാധാരണമായി ചൂടുപിടിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്.
സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ: കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വീശുന്ന കാറ്റ് (Trade winds) ചൂടുവെള്ളത്തെ ഏഷ്യൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും അവിടെ നല്ല മഴ നൽകുകയും ചെയ്യും.
എൽ നിന്യോ സമയത്ത്: ഈ കാറ്റ് ദുർബലമാകുകയോ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞു വീശുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഫലമായി, പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചൂടുവെള്ളം അമേരിക്കൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ഏഷ്യൻ മേഖലകളിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.
🌧️ ഇത് മൺസൂണിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ ജീവനാഡി എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പവുമായി ഇന്ത്യലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റാണ്. എന്നാൽ എൽ നിന്യോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ:
മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നു: സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ താപനില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം കാറ്റിന്റെ ഗതി മാറുകയും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
മഴയുടെ അളവ് കുറയുന്നു: ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ തോതിൽ മഴക്കമ്മിക്ക് കാരണമാകുന്നു. മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എൽ നിന്യോ ശക്തമായ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യ കടുത്ത വരൾച്ച നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
⚠️ ഇന്ത്യ എന്തിനാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്?
ഈ വർഷം ഒരു സാധാ എൽ നിന്യോ അല്ല, മറിച്ച് തീവ്രതയേറിയ 'സൂപ്പർ എൽ നിന്യോ' ആയി ഇത് മാറിയേക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രധാന ആശങ്കകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മഴ: രാജ്യത്ത് സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ 90 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇക്കുറി ലഭിക്കുകയെന്ന് ഐ.എം.ഡി പ്രവചിക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്.
കൃഷിയെ ബാധിക്കും: ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും ആശ്രയിക്കുന്ന 'ഖാരിഫ്' (Kharif) കൃഷിയെയും വിതയ്ക്കലിനെയും ഇത് നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴക്കമ്മി കൃഷിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും.
ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം (Inflation): മഴ കുറയുന്നതോടെ നെല്ല്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉത്പാദനം കുറയുകയും വിപണിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
ജലക്ഷാമം: നിലവിൽ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത് വരും മാസങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള ലഭ്യതയെയും വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
കേരളത്തിൽ സാധാരണ സമയത്ത് ജൂൺ ആദ്യവാരം തന്നെ മൺസൂൺ എത്താറുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തവണ മഴയുടെ അളവിലും വിതരണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കർഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. കടുത്ത വരൾച്ചാ സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അടിയന്തര മുൻകരുതൽ യോഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.