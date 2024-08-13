അഗസ്ത്യാര്കൂടം കയറാന് ഇതാ ഒരു അവസരം
Aug 13, 2024, 16:28 IST
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കൊടുമുടിയെന്ന വിശേഷണത്തിനർഹമായ അഗസ്ത്യാർകൂടം കയറാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു. ഈ വർഷത്തെ അഗസ്ത്യാർകൂടം സീസണൽ ട്രെക്കിംഗ് ജനുവരി 24 മുതൽ മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി വരെ.
ഒരു ദിവസം പരമാവധി 100 പേർക്ക് മാത്രമേ ട്രെക്കിംഗ് അനുവദിക്കൂ. വനംവകുപ്പിൻറെ www.forest.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ മാസം 10 മുതൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം 70 പേർ എന്ന കണക്കിൽ തുടങ്ങും. ഒരു ദിവസം 30 പേരിൽ കൂടാതെ ഓഫ്ലൈൻ ബുക്കിംഗും ചെയ്യാം.
ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോട്ടോയും, സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഐഡിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓഫ് ലൈൻ ബുക്കിംഗ്, ട്രെക്കിംഗ് തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് ചാർജ് അടക്കം 2500 രൂപ ട്രെക്കിംഗ് ഫീസ് എന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബോണക്കാട്, അതിരുമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാന്റീനുകളുണ്ടാകും.
14 വയസിനു മുതൽ 18 വയസു വരെയുള്ളവർക്ക് രക്ഷാകർത്താവിനോടൊപ്പമോ രക്ഷിതാവിൻറെ അനുമതി പത്രത്തോടൊപ്പമോ മാത്രമാണ് യാത്ര അനുവദിക്കൂ. 7 ദിവസത്തിനകം എടുത്ത ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്രെക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഹാജരാക്കണം. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, അപകട ഇൻഷൂറൻസ് എന്നിവ ട്രെക്കിംഗിന് വരുന്നവർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, വന്യജീവി ആക്രമണ സാധ്യത എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ട്രെക്കിംഗ് നിർത്തുമെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ, തിരുവനന്തപുരം: 0471-2360762.