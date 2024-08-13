ഉംറ യാത്ര 49,900 രൂപക്ക്; മുഹർറം 25ന് പുറപ്പെടുന്നു
Aug 13, 2024, 19:30 IST
കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഫ്ളൈ സഫറോൺ ടൂർസ് & ട്രാവൽസ്. അമീർ ജാഫർ റബ്ബാനി കടുങ്ങപുരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മക്കയിലും മദീനയിലുമുള്ള പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും ഉംറ നിർവഹിക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളത്. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സർവീസ്, ഹറമിൽ നിന്ന് 450 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസം, പ്രഗത്ഭരായ അമീറുമാരുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം സഊദിയിലെ മറ്റു അസിസ്റ്റന്റ് അമീറുമാരുടെയും സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും.നിരവധി പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരവും ഫ്ളൈ സഫറോൺ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. 15, 30 ദിവസ പാക്കേജ്, പാക്കേജ് ഇല്ലാതെയും ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗിന് ബന്ധപ്പെടുക: 7907957476, 7034668995, 0494 2466888.