മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമിന് സമീപമുള്ള കൂറ്റൻ അംബരചുംബി
സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത് ഹോട്ടൽ സമുച്ചയത്തിൽ ഏഴ് അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗോപുരങ്ങൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത് ടവറുകൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാവുന്നതും ആകാശത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതുമായതിനാൽ അവ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ സമുച്ചയത്തിൽ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, വാടക അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, റീട്ടെയിൽ ഇടങ്ങൾ, നിരവധി ആരാധകർക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര വലിയ പ്രാർത്ഥനാ മുറി എന്നിവയുണ്ട്.
അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത് ലൊക്കേഷൻ
ഇസ്ലാമിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മക്കയുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത്. ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലമായ വിശുദ്ധ കഅബയ്ക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയായ മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമിനും അടുത്തായതിനാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് . സമുച്ചയത്തിലെ മക്ക ക്ലോക്ക് ടവർ അതിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ സജ്ജീകരണവും ഗണ്യമായ ഉയരവും കാരണം നഗരത്തിന്റെ പുതിയ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത് ക്ലോക്ക് ടവർ
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അംബരചുംബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്ക റോയൽ ക്ലോക്ക് ടവർ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ ഫ്രീസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഘടനയാണ്. കൂടാതെ, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടികാരമുഖവും മക്ക ഗോപുരത്തിലാണ്. അബ്രജ് അൽ ബൈത്ത് ടവറിന്റെ സെൻട്രൽ ടവറിന് മുകളിലുള്ള ക്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ലണ്ടനിലെ ബിഗ് ബെനിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വലുതാണ്, നിർമ്മാണ സമയത്ത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ക്ലോക്കിന്റെ മുഖത്തിന് 141 അടി (43 മീറ്റർ) വ്യാസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ മേൽക്കൂര ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1480 അടി ഉയരത്തിലാണ്, ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാസ്തുവിദ്യാ ഘടികാരമായി മാറുന്നു.
ഘടികാരമുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രദർശനം ഉണ്ട്. ഇസ്ലാമിക മാസങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ ചന്ദ്രനെ കാണാനും ടവർ ക്ലോക്ക് ഫെയ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സൗകര്യം സ്പൈറിന്റെ അടിഭാഗത്താണ്. ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ നിലകൾ "രത്നം" എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
അബ്രാജ് അൽ ബൈത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും ഘടനയും
മക്ക റോയൽ ക്ലോക്ക് ഹോട്ടൽ ടവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അൽ ബൈത്ത് കോംപ്ലക്സിനുള്ളിലാണ്. ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലമായ കഅബ 50 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ളതിനാൽ ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ സ്ഥാനം സവിശേഷമാണ്. സമുച്ചയത്തിന്റെ 601 മീറ്റർ ഉയരവും 120 നിലകളുമുള്ള സെൻട്രൽ ടവറാണ് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഘടന. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗോപുരത്തിന്റെ ചന്ദ്രക്കല അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരത്തിലേക്ക് 23 മീറ്റർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, ഇത് ഒരു 7 നില കെട്ടിടത്തിന് തുല്യമാണ്. ഇത് എക്കാലത്തെയും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായിരിക്കില്ലെങ്കിലും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. 34,794 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം സമുച്ചയത്തിന്റെ അടിത്തറയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ഗോപുരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഉയരമുണ്ട്. 230 മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ടവറുകൾ.
അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ
ഒരു മാളിന് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ടവറുകൾക്ക് ഏത് സമയത്തും പ്രതിദിനം 65,000 അതിഥികളെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും തീർത്ഥാടകരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മുറികൾക്കോ വീടുകൾക്കോ പുറത്തുള്ള ഹോളി മോസ്കിൽ അവരുടെ മതപരമായ ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനു പുറമേ, സന്ദർശകർക്കും ടവറിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന അതിഥികൾക്കും ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ മാൾ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ഫൈൻ ഡൈനിംഗ്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, ഫാർമസികൾ, മെഡിക്കൽ സെന്ററുകൾ, മതപരമായ സേവനങ്ങൾ, തുണിക്കടകൾ, ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ, സുവനീർ ഷോപ്പുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന 4000 റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അബ്രാജ് അൽ-ബൈറ്റ് മാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റോറുകൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറുകൾ.
അബ്രാജ് അൽ ബൈറ്റ് ഹോട്ടലുകൾ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളിലൊന്നാണ് ടവർ സമുച്ചയം. ഹജ്ജ്, ഉംറ എന്നിവയിലേക്കുള്ള അവധിക്കാലമോ തീർഥാടനമോ ആകട്ടെ, യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യത്തിൽ മികച്ച ആതിഥ്യവും പാചക അനുഭവങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദീർഘകാല വസതികൾ, ബജറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ഊബർ ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവ ഈ സമുച്ചയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മക്ക ക്ലോക്ക് റോയൽ ടവർ എന്ന ഫെയർമോണ്ട് ഹോട്ടലാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ടവറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഒരു പ്രശസ്ത ആഡംബര ഹോട്ടലാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 76 നിലകൾ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത് നഗരത്തിന്റെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
റാഫിൾസ് മക്ക പാലസ് ഹോട്ടൽ, സ്വിസ്സോട്ടെൽ മക്ക ഹോട്ടൽ, സ്വിസ്സോട്ടെൽ അൽ മഖാം മക്ക ഹോട്ടൽ, പുൾമാൻ സംസം മക്ക ഹോട്ടൽ എന്നിവ ഈ സമുച്ചയത്തിലെ മറ്റ് പഞ്ചനക്ഷത്ര താമസസൗകര്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. ഹോട്ടലുകളിൽ കഅബ, ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്, നഗരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അബ്രാജ് അൽ ബെയ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ അതിഥികൾക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തുകടക്കുന്നതും വളരെ ലളിതമാണ്, കാരണം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ധാരാളം ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവശ്യമായ പോഡിയങ്ങളും എലിവേറ്ററുകളും ഉണ്ട്
ഉപസംഹാരം
മക്കയിലെ മക്ക റോയൽ ഹോട്ടൽ ക്ലോക്ക് ടവർ, നിരവധി ആളുകൾ പതിവായി സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ്. ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ, അഞ്ച് നിലകളുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ, ഒരു ഇസ്ലാമിക് മ്യൂസിയം, ലൂണാർ ഒബ്സർവേഷൻ സെന്റർ, ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ മുറി എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലോക്ക് ഫെയ്സും ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്ലോക്ക് ടവറും അബ്രാജ് അൽ ബൈത്തിൽ ഉണ്ട്. മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ തീർത്ഥാടകരും അബ്രാജ് അൽ ബൈത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്, കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് . ക്ലോക്കിന്റെ അടിത്തറയിലുള്ള സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കാഴ്ചാ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഘടികാരമുഖങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള നിരീക്ഷണ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് എലിവേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണിത്