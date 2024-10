തമിഴ്‌നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി. എട്ട് സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടായത്. ഇ മെയിൽ വഴിയാണ് സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. സ്‌കൂളുകളിൽ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും സ്‌നിഫർ നായകളും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

VIDEO | Tamil Nadu: Bomb threat email received by several schools, including St. Joseph's College in Tiruchirappalli. Bomb disposal squad at the spot. More details are awaited.#TamilNaduNews

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/Qrs2DAHUq2

— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2024