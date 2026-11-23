മെർക്കുറി: മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഗുണമോ ദോഷമോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം
തിരുവനന്തപുരം:: മെർക്കുറി അഥവാ രസം (Mercury) പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രാസമൂലകമാണ്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെർക്കുറി മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. ചില പ്രത്യേക രൂപങ്ങളിൽ പരിമിതമായ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മെർക്കുറിക്ക് മനുഷ്യശരീരത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മെർക്കുറി ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് എങ്ങനെ?
മെർക്കുറി മലിനമായ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും വ്യാവസായിക മലിനീകരണത്തിലൂടെയും ചില രാസവസ്തുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എത്താം. ചില മെർക്കുറി സംയുക്തങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ചിലത് ശ്വസനത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
മനുഷ്യശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ
മെർക്കുറിയുടെ അമിതമായ സമ്പർക്കം പ്രധാനമായും നാഡീവ്യവസ്ഥയെയും വൃക്കകളെയും ബാധിക്കാം. ഓർമ്മശക്തി, ശ്രദ്ധ, കാഴ്ച, കേൾവി, ചലനനിയന്ത്രണം എന്നിവയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെയും ചെറിയ കുട്ടികളുടെയും തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയെ മെർക്കുറി പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മെർക്കുറിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ?
മനുഷ്യശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകഘടകമല്ല മെർക്കുറി. ശരീരത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല. അതിനാൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഔഷധമായോ ആരോഗ്യവർധകമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.
എങ്ങനെ ജാഗ്രത പാലിക്കാം?
– മെർക്കുറി മലിനീകരണ സാധ്യതയുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
– പൊട്ടിയ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്ററുകൾ കൈകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്.
– മെർക്കുറി അടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ കുട്ടികളിൽനിന്ന് അകറ്റി സൂക്ഷിക്കുക.
– മെർക്കുറിയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായതായി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: മെർക്കുറിയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ അതിന്റെ രാസരൂപം, ശരീരത്തിലെത്തുന്ന അളവ്, സമ്പർക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ അളവിലുള്ള സമ്പർക്കം പോലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടകരമായേക്കാം. അതിനാൽ പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.
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