ലിബിയയിൽ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ തകർത്തത് തങ്ങളെന്ന് യുക്രെയ്ൻ; സ്ഥിരീകരിച്ച് സെലൻസ്കി
കീവ്: ലിബിയൻ തീരത്ത് റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ മുക്കിയത് തങ്ങളുടെ സൈന്യമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
യുക്രെയ്ൻ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഏഴ് നാവിക ഡ്രോണുകൾ (Naval Drones) ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് സെലൻസ്കി എക്സിലൂടെ (X) അറിയിച്ചു. റഷ്യയുടെ അത്യാധുനിക യുദ്ധക്കപ്പലായ ‘മെർക്കുറി’ (Merkury) ആണ് തകർക്കപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ റഷ്യയുടെ ഒരു Ka-27 സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും, ആയുധങ്ങൾ കടത്താൻ റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ‘എം.വി. അംഗാര’ (MV Angara) എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലിബിയയിലെ ബെൻഗാസി (Benghazi) നാവിക താവളത്തിന് സമീപമാണ് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ആക്രമണം നടന്നത്. യുക്രെയ്ൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എസ്.ബി.യു (SBU), മറ്റ് പ്രതിരോധ സേനകൾ എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ “മാതൃകാപരമായ സൈനിക നീക്കമാണിതെന്ന്” സെലൻസ്കി വിശേഷിപ്പിച്ചു. റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തിനുള്ള മറുപടിയാണിതെന്നും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ജലാശയങ്ങളിൽ സൈനിക നടപടികൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, ലിബിയൻ ജലാശയങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും (UN) കിഴക്കൻ ലിബിയൻ ഭരണകൂടവും കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ലിബിയ വിദേശ സംഘർഷങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കളമാകരുതെന്ന് യു.എൻ മിഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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