എഡിജിപി മഹിപാൽ യാദവ് അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം ഇന്ന് വിരമിക്കൽ യാത്രയയപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ

Aug 27, 2025
മുൻ എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണർ എഡിജിപി മഹിപാൽ യാദവ് അന്തരിച്ചു. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. ജയ്പൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് അന്ത്യം. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെയാണ് ചികിത്സക്കായി ജന്മനാടായ ജയ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഈ മാസം 30നാണ് മഹിപാൽ യാദവ് വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക യാത്രയയപ്പ് ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. 1997 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. 2013ൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള പോലീസ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

