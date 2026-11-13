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യുഎഇ ദേശീയ ദിനം: സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

By Metro Journal Team · 13 Nov 2026, 08:11 PM
UAE National Day - യുഎഇ ദേശീയ ദിനം: സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

അബുദാബി: രാജ്യത്തിന്റെ 55-ാമത് ദേശീയ ദിനമായ ‘ഈദ് അൽ ഇത്തിഹാദ്’ (Eid Al Etihad) ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖല ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബർ 2 (ബുധൻ), ഡിസംബർ 3 (വ്യാഴം) എന്നീ തീയതികളിലാണ് അവധി ലഭിക്കുക എന്ന് യുഎഇ മാനവ വിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം (MoHRE) ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

​രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് ഈ അവധി ബാധകമാണ്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വാരാന്ത്യ അവധിയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഡിസംബർ 4 വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി വാർഷിക അവധി (Annual Leave) എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ നീണ്ട അവധി ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

​നേരത്തെ ഫെഡറൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡിസംബർ 2 മുതൽ 4 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വാരാന്ത്യ അവധി കൂടി ചേരുന്നതോടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കുകയും ഡിസംബർ 7 തിങ്കളാഴ്ച ഓഫീസുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്യും.

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