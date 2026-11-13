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ബഹ്‌റൈൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ രണ്ട് ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന് യുഎസ്; റഡാർ തകർത്തെന്ന ഇറാന്റെ വാദം തള്ളി

By Metro Journal Team · 13 Nov 2026, 08:00 PM
US Flight - ബഹ്‌റൈൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ രണ്ട് ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന് യുഎസ്; റഡാർ തകർത്തെന്ന ഇറാന്റെ വാദം തള്ളി

വാഷിംഗ്ടൺ / മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലേക്ക് ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ആക്രമണ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു. ബഹ്‌റൈനിലെ അമേരിക്കയുടെ മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് റഡാർ സംവിധാനം (early-warning radar) തകർത്തെന്ന ഇറാന്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ (IRGC) അവകാശവാദം യുഎസ് സൈന്യം പൂർണ്ണമായും തള്ളി.

​ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ച രണ്ട് ഡ്രോണുകളും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യുഎസ് സേന തകർത്തതായും സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി.

​തെക്കൻ ഇറാനിലെ സിറിക് (Sirik) നഗരത്തിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറിന് നേരെയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ബഹ്‌റൈനിലെ യുഎസ് റഡാർ കേന്ദ്രം ആക്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഇറാന്റെ അവകാശവാദം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രകോപനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിതെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് യുഎസ് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

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