സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ ഇടിവ്; പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞു

By MJ DeskAug 20, 2025, 11:37 IST
സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ ഇടിവ്; പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞു
ആഭരണപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 440 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 73,440 രൂപയിലേക്ക് എത്തി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9180 രൂപയായി ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് പവന് 75,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9470 രൂപയുമായിരുന്നു വില. കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസത്തിനിടെ പവന് 2320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 290 രൂപയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം പവന് 760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 95 രൂപയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 7590 രൂപയിലെത്തി.

Tags

Share this story

Featured

You may like