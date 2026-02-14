കൊല്ലം പരവൂരിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ കടലിൽ കാണാതായി; തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു

Sea Dead

കൊല്ലം പരവൂരിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ കടലിൽ കാണാതായി. അയത്തിൽ സ്വദേശികളായ കണ്ണൻ, വിപിൻ എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. ഇവർ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികളാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് അപകടം.

നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും വിദ്യാർഥികൾക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. പരവൂർ പൊഴിക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് വിദ്യാർഥികൾ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. 

അഞ്ച് വിദ്യാർഥികളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ കടലിൽ ഇറങ്ങി. ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മറ്റ് രണ്ട് പേരെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു.
 

