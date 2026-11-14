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ഹോംകേരളം

മെസി തട്ടിപ്പിൽ വി. അബ്ദുറഹിമാന് ഇരട്ടക്കുരുക്ക്; കേസെടുക്കാൻ എസ്ഐടിയും ഇഡിയും

By Metro Journal Team · 14 Nov 2026, 09:45 AM
Messi Fraud Case Former Minister V Govt To Seek Governors - അബ്‌ദുൽ റഹ്മാൻ
മെസി തട്ടിപ്പ് കേസ്: മുൻ മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാനെതിരേ കേസെടുക്കാൻ ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടാൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം: അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസിയെയും കേരളത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിൽ മുൻ മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാനെതിരേ പൊതുസ്വത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തും.

ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആഭ‍്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും എസ്ഐടിക്ക് പ്രത‍്യേക നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുൻ മന്ത്രിയെ വൈകാതെ തന്നെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തേക്കും.

എസ്ഐടി കേസെടുത്താൽ ഉടനെ ഇഡിയും അബ്ദുറഹിമാനെതിരേ കേസെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അബ്ദുറഹിമാനും റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി എംഡി ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിനും കൂടാതെ ജിസിഡിഎ മുൻ ചെയർമാൻ കെ. ചന്ദ്രൻപിള്ളയും ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അഴിമതി നിരോധന നിയമ പ്രകാരം എസ്ഐടി കേസെടുത്താൽ എഫ്ഐആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഇഡിയും കേസെടുക്കുക.

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