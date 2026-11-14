അമേരിക്കയിൽ വിമാനസർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു; നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട സ്തംഭനത്തിന് കാരണം പഴയ ഉപകരണങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് അധികൃതർ
പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ പഴയ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് തകരാറിന് കാരണം
വാഷിങ്ടൺ: എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ ആശയവിനിമയ തകരാറിനെ തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന വിമാനസർവീസുകൾ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (FAA) പുനരാരംഭിച്ചു. നാല് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയത്. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ പഴയ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് തകരാറിന് കാരണമായതെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെയാണ് വിമാനങ്ങൾ നിലത്തിറക്കാൻ (Ground Stop) എഫ്.എ.എ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതോടെ 11,000-ത്തോളം വിമാനസർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെടുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11-ലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ വ്യോമയാന മേഖല നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാജ്യവ്യാപക സ്തംഭനമാണിത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സൈബർ ആക്രമണമോ അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തകരാർ മാത്രമാണെന്നും, കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന സംവിധാനങ്ങളെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ബാധിച്ചതാണ് പ്രശ്നത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിമാനസർവീസുകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാൻ ഇനിയും സമയമെടുത്തേക്കും. യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതത് എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
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