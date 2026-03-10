മറ്റ് വഴികളില്ല: പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ

മറ്റ് വഴികളില്ല: പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷന്റെ തീരുമാനം. വില ഉയർത്താതെ രക്ഷയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഐഒസി കൺട്രി ഹെഡ് ബിബി പാത്ര വിതരണക്കാർക്ക് കത്തയച്ചു. ഏത് നിമിഷവും വില വർധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത്
എത്ര രൂപ കൂട്ടുമെന്നത് സെയിൽസ് ടീം അയക്കുമെന്നും കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലവർധനവും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഐഒസി വിതരണക്കാർക്ക് കത്തയച്ചത്. അതേസമയം പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വിതരണം നിർത്തിയതായും ഐഒസി അറിയിച്ചു
ബംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ഇൻഡസ്ട്രികളിലും വിതരണം നിർത്തിവെച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷന്റെ ചെന്നൈ ഡിവിഷനാണ് അറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഭാരത് പെട്രോളിയവും എച്ച് പിയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.