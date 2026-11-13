ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. കർണൻ അന്തരിച്ചു; വിട പറഞ്ഞത് കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് ജയിലിലായ ആദ്യ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി
ചെന്നൈ: കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. കർണൻ (71) അന്തരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കാതെ മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ജഡ്ജിയായിരുന്ന കാലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരായ ജഡ്ജിമാരുമായും സുപ്രീം കോടതിയുമായും നിരവധി തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെയാണ് കർണൻ ശ്രദ്ധേയനായത്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സഹജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ജാതിവിവേചനവും അഴിമതിയും ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തി.
2016-ൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയെങ്കിലും ഉത്തരവ് സ്വയം സ്റ്റേ ചെയ്തതും വിവാദമായി. 2017-ൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതോടെയാണ് തർക്കം രൂക്ഷമായത്. തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
2017 മെയ് 9-ന് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്. ഖെഹാർ അധ്യക്ഷനായ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കർണനെ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി ആറ് മാസത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഇതോടെ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ സിറ്റിംഗ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി അദ്ദേഹം.
തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ കർണൻ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ജൂൺ 12-ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ അറസ്റ്റിലായി. ആറ് മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം 2017 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങി. പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സജീവമായ അദ്ദേഹം 2018-ൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. 2020-ൽ ജഡ്ജിമാർക്കും വനിതാ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്കുമെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന കേസിലും അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും പിന്നീട് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു.
1955-ൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കടലൂർ ജില്ലയിലെ കർണത്തം ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1983-ൽ മദ്രാസ് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദം നേടി അഭിഭാഷകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 2009 മാർച്ചിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായും 2011 മാർച്ചിൽ സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായും നിയമിതനായി.
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