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ഹോംദേശീയം

കുൽഗാമിൽ സി.ആർ.പി.എഫ് പോസ്റ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; സംശയാസ്പദരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു: കശ്മീരിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

By Metro Journal Team · 13 Nov 2026, 03:47 PM
Sree Nagar - കുൽഗാമിൽ സി.ആർ.പി.എഫ് പോസ്റ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; സംശയാസ്പദരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു: കശ്മീരിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിലുള്ള സി.ആർ.പി.എഫ് പോസ്റ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി സംശയാസ്പദരെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലുടനീളം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതീവ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​കുൽഗാമിലെ മിർ ബാസാറിന് സമീപമുള്ള സി.ആർ.പി.എഫ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സൈന്യവും സി.ആർ.പി.എഫും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും സംയുക്തമായി പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ (Cordon-and-search operation) തുടരുകയാണ്.

​അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അക്രമികൾക്ക് സഹായം നൽകിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നിരവധി പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേശീയപാത 44-ലും മറ്റ് പ്രധാന പാതകളിലും വാഹന പരിശോധനയും പട്രോളിംഗും ശക്തമാക്കിയതായി ഉന്നത പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

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