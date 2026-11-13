കുൽഗാമിൽ സി.ആർ.പി.എഫ് പോസ്റ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; സംശയാസ്പദരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു: കശ്മീരിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിലുള്ള സി.ആർ.പി.എഫ് പോസ്റ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി സംശയാസ്പദരെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കശ്മീർ താഴ്വരയിലുടനീളം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതീവ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കുൽഗാമിലെ മിർ ബാസാറിന് സമീപമുള്ള സി.ആർ.പി.എഫ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് നേരെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സൈന്യവും സി.ആർ.പി.എഫും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും സംയുക്തമായി പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ (Cordon-and-search operation) തുടരുകയാണ്.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അക്രമികൾക്ക് സഹായം നൽകിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നിരവധി പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേശീയപാത 44-ലും മറ്റ് പ്രധാന പാതകളിലും വാഹന പരിശോധനയും പട്രോളിംഗും ശക്തമാക്കിയതായി ഉന്നത പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
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