ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ മടക്കവും ഗംഗാ ജലക്കരാറിന്റെ കാലാവധിയും: ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം നിർണായക പരീക്ഷണത്തിൽ
ന്യൂഡൽഹി / ധാക്ക: മുൻ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവും, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഗംഗാ ജലപങ്കുവെക്കൽ കരാറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നയതന്ത്രബന്ധത്തെ അതീവ നിർണായകമായ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
2024 ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡിസംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ധാക്കയിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹസീനയെ കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ബംഗ്ലാദേശ് സൈന്യം അവരുടെ സുരക്ഷയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണത്തിൽ സുതാര്യമായ പുനർവിചാരണയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യ ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചതായാണ് സൂചന. എന്നാൽ, ഹസീനയുടെ കൈമാറ്റം തികച്ചും നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിഷയമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.
അതേസമയം, 1996-ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച ഗംഗാ ജലപങ്കുവെക്കൽ കരാറിന്റെ 30 വർഷത്തെ കാലാവധി 2026 ഡിസംബർ 12-ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കരാർ പുതുക്കുന്നതിനോ പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനോ ഉള്ള ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
താരീഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹസീനയുടെ സാന്നിധ്യവും ജലക്കരാറിലെ അനിശ്ചിതത്വവും വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര പ്രായോഗികതയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
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