എപെക് ഉച്ചകോടി: ട്രംപിനെ ചൈനാ സന്ദർശനത്തിനിടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഷി ജിൻപിങ്; യൂറോപ്പ് ‘അപമാനകരമായ പതനത്തിലെന്ന്’ പുടിൻ
എപെക് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കങ്ങൾ. ചൈനാ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതേസമയം, യൂറോപ്പ് കടുത്ത അപചയത്തിലൂടെയും അപമാനകരമായ പതനത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുകയാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ വിമർശിച്ചു. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉച്ചകോടിയിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയാണ്.
ഉച്ചകോടിയിൽ വ്യാപാര സഹകരണം, കൃത്രിമബുദ്ധി, ആഗോള സാമ്പത്തിക ക്രമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും പ്രധാന ചർച്ചകളാകുന്നുണ്ട്. ട്രംപ്, ഷി ജിൻപിങ്, പുടിൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള നിർണായക ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും വേദിയൊരുങ്ങുകയാണ്.
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